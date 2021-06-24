Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 54%

В Кабміні назвали це "дуже хорошим показником".

Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції порахував, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом становить 54%.

Про це повідомила в.о. заступника генерального директора офісу Марина Неліна, пише "Інтерфакс-Україна".

"За результатами звітного періоду, це п'ять років, "Пульс угоди" порахував загальний відсоток прогресу, який становить 54%. Це дуже хороший показник. Оскільки ми говоримо про більше, ніж половину виконання зобов'язань на сьогодні", - сказала вона.

Найбільшого прогресу за весь час виконання угоди досягнуто у таких сферах: підприємництво (81%), держзакупівлі (83%), гуманітарна політики (84%), технічні бар'єри в торгівлі (85%), юстиція, свобода, безпека, права людини (85%) і політичний діалог, національна безпека і оборона (89%).

Найгірша ситуація у сферах фінансової співпраці та боротьби з шахрайством (24%), транспорту, транспортної інфраструктури, поштових та кур'єрських послуг (35%) і фінансового сектору (36%).

Нагадаємо, що угода про асоціацію з ЄС повною мірою набула чинності з 1 вересня 2017 року. З 2014 року угода працювала в тимчасовому режимі. Україна в рамках імплементації угоди повинна зменшити тарифні та технічні бар'єри в торгівлі товарами, відкрити доступ до ринків послуг і державних закупівель, наблизити законодавство до права ЄС.