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Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі

Збройний інцидент в українських територіальних водах є серйозним порушенням міжнародного права.

Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Фото: Минобороны

Міністерство оборони України спільно із союзниками формує офіційну позицію щодо інциденту з британським есмінцем у Чорному морі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Наразі військово-політичне керівництво України, у взаємодії з союзниками, формує позицію з цього питання. Після завершення консультацій її буде доведено до громадськості у найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони наголошують, що збройний інцидент в українських територіальних водах є серйозним порушенням міжнародного права.

Раніше Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму. Бомбардувальник начебто скинув чотири бомби по курсу руху есмінця Defender.

Проте Міністерство оборони Великобританії заявило, що насправді попереджувального вогню не було.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи попереджувальний вогонь з боку РФ по курсу британського есмінця в Чорному морі, наголосив на необхідності якісно нової взаємодії НАТО з Україною в Чорноморському регіоні.

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