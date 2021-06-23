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Мустафа Найєм після звільнення з "Укроборонпрому" став радником міністра інфраструктури

Колишній депутат куруватиме реформу Укртрансбезпеки.

Мустафа Найєм після звільнення з "Укроборонпрому" став радником міністра інфраструктури
Фото: Центр економічної стратегії

Колишній заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм став радником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова на громадських засадах.

Про це повідомило видання "Бабель" з посиланням на власні джерела. Найєм підтвердив, що працює у команді нового міністра.

Він відповідатиме за напрямок безпеки на транспорті, управління майном та корпоративними правами. Зокрема, Найєм курируватиме реформу Державної служби України з безпеки на транспорті, яка, окрім іншого, передбачає передачу деяких функцій від міністерства інфраструктури до Національної поліції.

Нагадаємо, що Найєм був заступником гендиректора "Укроборонпрому" з листопада 2019 року до квітня 2021 року, коли його посаду скоротили.

У 2014-2019 роках він був депутатом Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка", а перед тим багато років працював журналістом.

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