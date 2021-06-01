На український ринок виходить новий лоукостер

На український ринок виходить нова авіакомпанія з Саудівської Аравії. Регулярне авіасполучення забезпечуватиме авіакомпанія Саудівської Аравії лоукостер Flynas.

Пресслужба Міністерства інфраструктури повідомляє, що 31 травня відбулася зустріч міністра інфраструктури України Олександра Кубракова та головного виконавчого директора компанії Flynas Алмоганни Бандера.

"Кожне нове авіасполучення – це, перш за все, нові можливості для розвитку бізнесу, туризму та інтеграції України до світових ринків. Саме тому збільшення регулярних напрямків прямого авіасполучення – серед пріоритетів Міністерства", - зазначив Кубраков.

Flynas – провідний лоукостер Саудівської Аравії, із парком в 30 літаків. Авіакомпанія виконує понад 1200 рейсів щотижня за 35 внутрішніми та міжнародними напрямками. Щороку протягом останніх 5 років Flynas визнавали найкращим лоукостом Близького Сходу. Нещодавно авіаперевізник уклав угоду з Airbus про придбання 120 нових літаків загальною вартістю 8,6 млрд доларів.

Раніше Україна не мала регулярного прямого авіасполучення з Саудівською Аравією. Для здійснення перельоту був потрібен трансфер через Стамбул, Доху або Дубай.