Кабмін вперше затвердив трирічну бюджетну декларацію

Уряд прописав стелі видатків на три роки наперед.

Кабінет міністрів на на позачерговому засіданні 31 травня затвердив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Трирічне бюджетне планування в Україні ухвалюється вперше.

У 2020 році Верховна Рада дозволила Кабінету міністрів не подавати бюджетну декларацію на 2021-2023 роки у зв'язку з пандемією коронавірусу, тому перша трирічна бюджетна декларація припала на 2021 рік.

Документ містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, загальні граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.

У ній також надано пропозиції щодо змін до Податкового кодексу України, що стануть ресурсною базою для збільшення доходів держбюджету в середньостроковий період.

Бюджетна декларація є основою для складання проєкту державного бюджету України на наступний рік.

Нагадаємо, що концепцію трирічного бюджетного планування було розроблено Міністерством фінансів ще у 2016 році.

Вона передбачала, що ключовим елементом нової системи стане бюджетна декларація. При цьому закон про державний бюджет, як і раніше, залишатиметься однорічним.

Модель передбачає ковзаючий метод планування, тобто в наступній бюджетній декларації будуть враховуватися стелі, визначені цього року, і буде додаватися третій рік.

Зобов'язання перейти на середньострокову фіскальну базу було зобов'язанням України перед МВФ та іншими міжнародними партнерами.