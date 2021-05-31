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Уряд призначив Олійника директором порту "Южний"

Сергій Ковшар продовжить свою роботу у галузі.

Уряд призначив Олійника директором порту "Южний"
Олександр Олійник
Фото: Судоходство

Кабінет міністрів 31 травня призначив на посаду директора ДП «Морський торговий порт “Южний”» Олександра Олійника.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Телеграм-каналі.

"Сьогодні Кабінет Міністрів України погодив призначення на посаду директора ДП «Морський торговий порт “Южний”» Олександра Олійника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Олійника призначено замість Сергія Ковшара, який продовжить свою роботу у галузі.

Олександр Олійник з листопада 2019 до серпня 2020 року був в. о. директора ДП «МТП “Южний”». До цього тривалий час обіймав посаду директора ДП "Маріупольський морський торговий порт".

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков 28 травня звільнив виконуючого обов'язки директора порту "Южний" Сергія Ковшара.

Порт "Южний" спеціалізується на перевантаженні навалочних, генеральних, наливних, хімічних вантажів і добрив. У тому числі руди, вугілля, металу, окатишів, карбаміду, аміаку, метанолу, зерна, пальмового масла, нафти і нафтопродуктів.

На сьогодні портові оператори морського порту "Южний" обробляють третину від усього обсягу вантажів, що переробляються усіма морськими портами України.

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