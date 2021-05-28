Підняття тарифів на перевалку руди не відіб'ється негативно на держбюджеті, - Агія Загребельська

Рішення українських портів підняти тарифи на перевалку залізної руди пов'язані з економічними показниками і не носять ознаки змови проти основних гравців ринку. Таку думку висловила засновниця «Ліги антітраста», ексдержуповноважених Антимонопольного комітету України Агія Загребельська.

«Я ставлюся дуже скептично навіть до теоретичної можливості будь-якого бізнесу змовитися проти олігарха Ріната Ахметова. Якщо бізнес піднімає якісь ставки, ціну на перевалку руди для олігарха Ріната Ахметова, то це означає, що бізнес дійсно перевалює її по збитковому тарифу вже давно, і іншого варіанту, крім як підняти тариф, у нього немає. Тому що так просто ризикнути всім, купивши квиток на війну з Ахметовим, - це точно не про Україну», - припустила експерт.

На її думку, в діях портів немає ознак змови, в яких їх звинувачують експерти, підконтрольні компанії «Метінвест».

«Якщо говорити про монопольну змову, то, по-перше, монополія і змова - це два різних порушення, і як такої монопольної змови взагалі бути не може. У нинішній ситуації я не бачу абсолютно ніяких ознак зловживання становищем і тим більше, ознак змови портових операторів. Ті дані, які призводять Метінвест і його експерти, не свідчать про те, що є якась змова», - пояснила Агія Загребельська.

Вона також висловила думку, що підвищення тарифів на перевалку залізної руди не позначиться негативно ні на державному бюджеті, ні на «надприбутках Ріната Ахметова».

Як повідомляється, вартість залізної руди в світі досягла історичного максимуму - $200. При цьому ринкові тарифи на перевалку мінералу становлять $3,40-5,20, тоді як в Україні з 2018 року вони коливалися $2,05 до $3,40 за тонну.