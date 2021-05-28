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"Укрзалізниця" запускає два нові потяги до моря

Вони курсуватимуть з Кривого Рога, Дніпра та Івано-Франківська.

"Укрзалізниця" запускає два нові потяги до моря
Залізничний вокзал у Генічеську
Фото: http://travel.creature.biz.ua

"Укрзалізниця" оголосила про запуск двох потягів до курортного Генічеська на Херсонщині. Вони курсуватимуть з Кривого Рога, Дніпра та Івано-Франківська, інформує пресслужба компанії.

З 3 червня курсуватиме потяг №204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро - Генічеськ. Він  відправлятиметься з Кривого Рогу по непарних числах о 18:50, курсуватиме через Нікополь, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївку, прибуватиме до узбережжя о 3:40.

У зворотному напрямку потяг №189/203 курсуватиме з 6 червня. Він вирушатиме з Генічеська о 22:57 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 7:43.

Також "Укрзалізниця" запускає потяг №231/232 сполученням Івано-Франківськ - Генічеськ. Він курсуватиме з 5 червня по непарних числах, відправлятиметься з Івано-Франківська о 14:42 та прибуватиме до Генічеська о 17:50 наступного дня.

У зворотному напрямку потяг № 232/231 курсуватиме по парних числах. Він вирушатиме з Генічеська об 11:20, прибуватиме до Івано-Франківська о 13:08 наступного дня, курсуючи через Новоолексіївку, Мелітополь, Запоріжжя, Дніпро, Козятин, Шепетівку та Львів.

Раніше "Укрзалізниця" анонсувала запуск "Прикарпатського експреса", який з’єднає Івано-Франківськ, Львів і Луцьк.

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