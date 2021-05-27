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"Укрзалізниця" домовилася про відтермінування боргу перед "Сбербанком"

Крім того, компанія досягнула з кредитором згоди щодо поступового зниження вартості фінансування.

"Укрзалізниця" домовилася про відтермінування боргу перед "Сбербанком"
Фото: telegraf.com.ua

АТ "Укрзалізниця" домовилося про відтермінування сплати більшої частини боргу перед "Сбербанком". При цьому з кредитором досягнуто згоди щодо поступового зниження вартості фінансування.

Як інформує пресслужба компанії, було фіналізовано угоду з АТ "Сбербанк" щодо часткової зміни графіка погашення заборгованості перед банком.

"Так, у постпандемічних умовах, за несприятливої ринкової кон’юнктури на міжнародному та внутрішньому фінансових ринках, Укрзалізниця скористалась можливостями, наданими Національним банком України шляхом продовження терміну дії постанови від 04.06.2020 № 73 «Про деякі питання діяльності банків та банківських груп» до 31.12.2021", - сказано в повідомленні.

У компанії додали, що завдяки перенесенню терміну погашення більшої частини боргу, що припадав до погашення на травень поточного року, суттєво збалансовано грошовий потік та навантаження на ліквідність "Укрзалізниці".

УЗ залишає за собою намір здійснити подальше рефінансування цього боргу, залучивши фінансування з міжнародного ринку капіталів або одного з українських банків.

Нагадаємо, у липні 2020 року УЗ реструктуризувала борг перед Сбербанком на $200 млн за кілька днів до крайнього терміну.

Сбербанк вимагав ці гроші як погашення боргу за кредитним договором, укладеним між банком і держпідприємством "Донецька залізниця" ще у 2011 році.

У вересні Східний апеляційний суд залишив в силі рішення Господарського суду Донецької області про зобов'язання "Укрзалізниці" як правонаступниці "Донецької залізниці" сплатити борг у 68 млн доларів Сбербанку.

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