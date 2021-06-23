Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
На Одещині стався зсув ґрунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
На Одещині стався зсув ґрунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
Поразка «вірменського Медведчука»
Поразка «вірменського Медведчука»
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»
Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
ГоловнаПолітика

Чутки про відставку Авакова поширюються з моменту призначення, ми на них не реагуємо, – Геращенко

"Міністр працюватиме рівно стільки, скільки йому призначено долею, президентом, Верховною Радою і прем'єр-міністром".

Чутки про відставку Авакова поширюються з моменту призначення, ми на них не реагуємо, – Геращенко
Фото: mvs.gov.ua

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що у відмостві не реагують на чутки про відставку міністра Арсена Авакова. Про це Геращенко повідомив на брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".

"Чутки про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова почалися 22 лютого 2014 року, в день його призначення. Ми не реагуємо на будь-які чутки. МВС працює в межах закону і Конституції", - заявив він.

Геращенко додав, що "міністр працюватиме рівно стільки, скільки йому призначено долею, президентом, Верховною Радою і прем'єр-міністром".

Аваков є єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні 2014 року і не втратив своєї посади. Він очолював МВС у першому Кабміні Арсенія Яценюка, другому Кабміні Яценюка і уряді Володимира Гройсмана, після зміни президента лишився міністром за уряду Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля

Тиждень тому ЗМІ поширили інформацію про те, що восени уряду хочуть відправити у відставку нібито для того, щоб позбутися Авакова. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також