Чутки про відставку Авакова поширюються з моменту призначення, ми на них не реагуємо, – Геращенко

"Міністр працюватиме рівно стільки, скільки йому призначено долею, президентом, Верховною Радою і прем'єр-міністром".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що у відмостві не реагують на чутки про відставку міністра Арсена Авакова. Про це Геращенко повідомив на брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".

"Чутки про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова почалися 22 лютого 2014 року, в день його призначення. Ми не реагуємо на будь-які чутки. МВС працює в межах закону і Конституції", - заявив він.

Геращенко додав, що "міністр працюватиме рівно стільки, скільки йому призначено долею, президентом, Верховною Радою і прем'єр-міністром".

Аваков є єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні 2014 року і не втратив своєї посади. Він очолював МВС у першому Кабміні Арсенія Яценюка, другому Кабміні Яценюка і уряді Володимира Гройсмана, після зміни президента лишився міністром за уряду Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля.

Тиждень тому ЗМІ поширили інформацію про те, що восени уряду хочуть відправити у відставку нібито для того, щоб позбутися Авакова.