Турчинов: у Путіна хронічна параноя через нібито "державний переворот" в Україні

"Президент РФ досі не може зрозуміти, що справжні революції не можна організувати з-за кордону".

Керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності", в.о. президента України у 2014 році Олександр Турчинов заявив, що президент Росії Володимир Путін досі не може зрозуміти, що справжні революції не можна підробити, замовити або організувати з-за кордону.

Про це він сказав, коментуючи статтю Путіна виданню Die Zeit.

"Хронічна параноя Путіна щодо «організації Штатами в Україні державного перевороту» свідчить про те, що він, як і будь-який інший диктатор, не може зрозуміти, що справжні революції не можна підробити, замовити або організувати з-за кордону", - наголосив Турчинов.

"Український народ, який має гідність і відповідальність, ані в 2004, ані в 2013-2014 роках не потребував зовнішньої допомоги, щоб довести своє право самому визначати свою долю. Я керував Штабом національного спротиву під час Революції Гідності і можу офіційно засвідчити, що жодної допомоги від Сполучених Штатів і ЄС ані матеріальної, ані організаційної ми не отримували", - додав він.

Турчинов зазначив, що Україна була вдячна західним демократіям за моральну підтримку та об‘єктивне інформаційне висвітлення подій на Майдані.

"Але з початку і до кінця режиму Януковича протистояли українські патріоти, які скинули тиранію та не дали повернути країну до неоросійської імперії, зупинивши поступ імперського реваншизму Путіна", - підкреслив він.

Турчинов наголосив, що саме російські військові захопили Крим і частину Донбасу, а не українські громадяни, які не сприйняли революцію.

"Прийде час і без будь-якої американської чи європейської допомоги російська імперія так само, як і радянська, буде зруйнована. На її руїнах виникнуть нові незалежні держави, а Україна не тільки поверне тимчасово захоплені території, але й відновить всі свої історичні кордони, впевнено продовживши демократичний європейський шлях свого розвитку", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Путін назвав окупацію Криму і війну в Україні наслідком "агресивної політики НАТО".