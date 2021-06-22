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Регламентний комітет ПАРЄ закрив справу за скаргою на нардепа Гончаренка за український прапор

На даний момент не існує правил асамблеї, які би забороняли демонстрацію державної символіки.

Регламентний комітет ПАРЄ закрив справу за скаргою на нардепа Гончаренка за український прапор
Фото: скрин відео

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи закрив провадження, розпочате навесні через нібито порушення правил асамблеї з боку українського депутата Олексія Гончаренка.

Про це Гончаренко повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Регламентний комітет ПАРЄ закрив справу по другій скарзі щодо мене, яка стосувалася українського прапора і питання "Путін - вбивця?" до пані Меркель. Жодних санкцій не буде", - написав депутат.

Гончаренко нагадав, що під час виступу на весняній сесії він продемонстрував національний прапор України, прострілений російськими кулями на Донбасі. Після чого президент Демс перервав українського делегата і пригрозив позбавити слова. Друга справа стосувалася питання до канцлерки Німеччини Ангели Меркель щодо того, чи вважає вона російського президента Володимира Путіна "вбивцею".

За підсумками обговорення на закритому засіданні профільний комітет визнав, що український парламентар не порушував правил, коли вирішив розгорнути у залі засідань прапор України, пише "Європейська правда".

На даний момент не існує правил асамблеї, які би забороняли демонстрацію державної/національної символіки.

"На жаль, санкції по скарзі Толстого за образу його та Путіна залишаються в дії, на цій сесії у мене не буде слова, але я продовжую роботу в комітетах і кулуарах", - додав український депутат.

Нагадаємо, в січні Олексій Гончаренко розмістив на своєму ютуб-каналі відео, записане в сесійній залі ПАРЄ. В ньому Гончаренко назвав Путіна вбивцею, а голову російської делегації Петра Толстого - його посібником. Після цього Гончаренка позбавили права голосу на три місяці.

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