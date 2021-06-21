Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО

Бізнесмен Дмитро Фірташ "категорично заперечує звинувачення", про які йшлося у рішенні Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження проти нього санкцій.

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на заяву адвоката Фірташа Ленні Девіса, поширену американською адвокатською фірмою Davis Goldberg & Galper PLLC.

"Пан Фірташ не отримав попередження і не мав можливості оскаржити звинувачення у Раді безпеки. Оскільки його не поставили до відома щодо рішення Ради безпеки, ми утримаємося від коментарів, за винятком того, що заявимо, що пан Фірташ категорично заперечує звинувачення, які, на його думку, невірні", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 18 червня Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити максимальний комплект санкцій проти російського бізнесмена Павла Фукса і українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції проти Фірташа ввели за постачання сировини, яка йде на військові підприємства Росії

Дмитро Фірташ був, серед іншого, прямим власником підприємства "Кримський титан", що розташоване в нині окупованому Криму і перереєстроване за російським законодавством, до 2016 року. Компанія живе і за українськими законами – користується пільгами кримської "вільної економічної зони", яку запровадили від початку окупації.