Україна домовилася з Великобританією про спільне виробництво військових кораблів

Україна і Великобританія у понеділок, 21 червня, підписали Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

"Меморандум передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України", - йдеться в повідомленні.

Церемонія підписання меморандуму відбулася на борту ракетного есмінця HMS Defender в Одесі.

Нагадаємо, що у березні 2021 року британський військовий аташе Тім Вудз в інтерв'ю "Дню" розповідав, що Великобританія допомагатиме Україні будувати ракетні катери.

"Вони будуть оригінальними і матимуть довжину орієнтовно від 50 до 65 метрів, що забезпечуватиме швидкість у 40 вузлів. І на них планується встановити артилерійські системи та ракети. Це залежить зокрема від того, які ракети потрібно. А це можуть бути ракети малої або великої дальності. Саме це питання якраз зараз розглядають британські компанії. Але це будуть ракети нового класу, спроєктовані спеціально для України британською промисловістю", - розказував він.

Чотири катери буде побудовано в Великобританії, ще чотири - в Україні.

За його словами, будівництво першого корабля може розпочатися вже на початку 2022 року.