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Бельгія заборонила нерезидентам перельоти з Великобританії

Британія долучилася до списку з інших 25 держав, які вважаються регіонами особливого занепокоєння. 

Бельгія заборонила нерезидентам перельоти з Великобританії
Фото: EPA/UPG

Уряд Бельгії відніс Великобританію до країн із дуже високим ризиком коронавірусу через швидке поширення штаму коронавірусу Delta. Цей штам уперше був офіційно зафіксований на території Індії, пише "Укрінформ" із посиланням на бельгійські ЗМІ. 

"У практичному вимірі це означає, що резиденти або громадяни Бельгії, які подорожували до Великої Британії, будуть зобов’язані пройти карантин після повернення. Водночас нерезиденти Бельгії просто не отримають дозволу на в’їзд на її територію", – зазначили в ЗМІ. 

Таким чином Великобританія долучился до 25 інших країн, які вважаються регіонами особливого занепокоєння у Бельгії. В списку також Ботсвана, Південна Африка, Йорданія, Конго, Катар, Непал, Бразилія, Болівія, Парагвай, Індія, Уругвай, Грузія, Чилі, Тринідад-і-Тобаго, Колумбія, Бангладеш, Аргентина, Есватіні, Намібія, Мозамбік, Сурінам, Перу, Пакистан і Уганда. 

Поки невідомо, скільки будуть тривати ці заходи.

Станом на 16 червня у Великобританії було зафіксовано 75 953 випадки секвенування вірусу "Дельта", з них понад 42 000 були виявлені за один тиждень. У травні ВООЗ класифікувала цей штам ковіду як такий, що "викликає занепокоєння"

Нагадаємо, українські науковці вважають, що через значне поширення штаму "Дельта" Росією нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі Сходу України. При недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації нова хвиля може початися раніше осені.

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