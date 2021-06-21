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Німеччина і США сподіваються завершити перемовини щодо "Північного потоку-2" до серпня, – голова німецького МЗС

Зараз переговори перебувають в активній фазі. 

Німеччина і США сподіваються завершити перемовини щодо "Північного потоку-2" до серпня, – голова німецького МЗС
Хайко Маас
Фото: EPA/UPG

Німеччина і США до серпня збираються досягнути перших результатів у переговорах щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Про це в інтерв'ю Die Welt повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. 

"З-під останніх штрафних заходів, ухвалених Вашингтоном, були виведені німецькі компанії і окремі персони. Зараз переговори тривають, ми збираємося знайти рішення до серпня. Німецька делегація була нещодавно у Вашингтоні", зазначив Маас.

США в травні вивели з-під санкцій проти оператора газопроводу та її директора Маттіаса Варніга, громадянина Німеччини. Але обмеження поширюються на російські компанії та судна, задіяни в будівництві. Це рішення пояснили тим, що газогін вже і так майже добудований, а санкції можуть зіпсувати відносини з Німеччиною. 

Нагадаємо, що 10 червня компанія Nord Stream 2 AG завершила роботи з укладки труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2". Морські ділянки трубопроводу, прокладені між Росією та Німеччиною, з’єднані між собою. Тривають роботи на другій нитці газопроводу. 

Як відомо, газопровід дозволить доставляти російський газ в Європу в обхід України. До 2024 "Газпром" в будь-якому випадку сплачуватиме Україні кошти, навіть якщо не буде використовувати територію для транзиту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Німеччина може змінити ставлення до газопроводу “Північний потік-2” на негативне після виборів нового канцлера, які мають відбутися цієї осені. Проти запуску газопроводу різко виступає Польща. 15 червня Сейм Польщі ухвалив резолюцію з закликом до держав ЄС і НАТО вжити кроки для зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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