Німеччина може змінити позицію по "Північному потоку-2" після виборів, - Кулеба

Він також зазначив, що США також не відмовилися повністю від санкцій проти російського газопроводу.

Німеччина може змінити ставлення до газопроводу “Північний потік-2” після виборів нового канцлера, які мають відбутися цієї осені.

Про це в інтерв'ю угорському виданню Ceenergy News заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Насправді, в самій Німеччині багато голосів виступають проти "Північного потоку-2", і позиція Берліна може змінитися після майбутніх виборів", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що США також не відмовилися повністю від санкцій проти російського газопроводу.

"Це скоріше перерва. Наша боротьба за збереження національних інтересів України і європейської безпеки буде продовжуватися. Як говориться в одному золотому правилі дипломатії, нічого повністю не узгоджено, поки все не узгоджено", - додав міністр.

Він також зазначив, що “Північний потік-2” є потужною політичною зброєю, яка несе загрозу загальній євроатлантичній безпеці і єдності.

Нагадаємо, раніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що трубопровід “Північний потік-2” для Росії є одним із видів зброї, яку Кремль застосовує не лише проти України, а й проти всього Європейського регіону.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко відзвітував про свій візит до США. Пріоритетним завданням, за його словами, нині є задіяння всіх важелів і можливостей, аби не допустити запуску газогону.

Вітренко заявив, що план полягає в тому, щоб разом з виконавчою владою США зупинити "Північний потік-2".