Ердоган першим зі світових лідерів відвідав повернуті Азербайджаном території в Нагірному Карабасі

Президент Туреччини поїхав до Алієва одразу після саміту НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган став першим світовим лідером, який відвідав повернуті Азербайджаном території в Нагірному Карабасі.

Як повідомляє "Анадолу", Ердоган прямо з саміту НАТО в Брюселі прилетів у Баку. На в'їзді в Карабах, у місті Фізулі, його зустрів президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Програмою візиту заплановано огляд Фізулі та відвідування міста Шуша, де буде підписано заяву про розвиток стратегічного співробітництва між Туреччиною і Азербайджаном.

Нагадаємо, що 1988 року населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. 1991 року регіон проголосив незалежність, якої не визнала міжнародна спільнота.

Через Нагірний Карабах між Азербайджаном і Вірменією почалася війна, в ході якої Азербайджан втратив значну частину своєї території.

У 2020 році в ході другої війни Азербайджан повернув собі значну частину територій, окупованих Вірменією в 90-х, та почав активно їх відбудовувати.

Зокрема, місто Шуша оголосили культурною столицею Азербайджану, а між Фізулі і Шуша почали будувати так звану "дорогу перемоги".