У підсумковій декларації саміту НАТО було багато сигналів Росії, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що у підсумковій декларації саміту НАТО було багато сигналів для Російської Фодерації. Заа його словами, це - не лише підтвердження майбутнього членства України в Альянсі та надання ПДЧ на цьому шляху.

Про це Кулеба заявив в ефірі Свобода слова на ICTV.

"Там сказано, що НАТО продовжить ефективно стримувати Росію, зокрема і у Чорноморському регіоні, який нині є одним з ключових", - зазначив голова МЗС.

"Головна перешкода наданню Україні ПДЧ вже зараз - це небажання з боку Альянсу надсилати такий сигнал РФ. Стратегія подальшої інтеграції України в НАТО полягає в тому, щоб працювати зі скептиками серед союзників, із тими країнами, які мають якісь штучні занепокоєння, паралельно продовжуючи шлях євроатлантичних трансформацій України в інтересах людей", - додав Кулеба.

Нагадаємо, вчора, 14 ервня лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу, у якому взазначаєтся, щоУкраїна отримає членство через ПДЧ. Вони також закликали Росію відмовитися від нарощування військової потужності і припинити обмежувати судноплавство в частинах Чорного моря і перешкоджати доступу до Азовського моря і українських портів.

Президент США Джозеф Байден зазначив, що Україна може вступити до Північноатлантичного альянсу, якщо виконає необхідні вимоги, зокрема, - зможе подолати корупцію.