Росія формує нову дивізію біля кордонів Литви, - InformNapalm

“Розташування військових частин нової дивізії може вказувати на плани російської агресії проти Литви.

Росія продовжує формувати ударні з’єднання не тільки уздовж кордонів з Україною, а й впритул біля кордонів країн НАТО. До осені 2021 року РФ планує завершити формування нової 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії (МСД) в Калінінградській області.

Про це повідомляє InformNapalm.

“Розташування військових частин нової дивізії може вказувати на плани агресії проти Литви, а також плани створення коридору між Калінінградською областю та Республікою Білорусь через Сувальський перешийок. Укомплектування 18-ї МСД Росія планує закінчити вже цієї осені”, - йдеться в повідомленні.

Фото: informnapalm.org

Зазначається, що за даними OSINT-експертів міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, в складі 18-ї МСД будуть 3 мотострілецькі полки (79-й, 275-й і 280-й), 11-й танковий полк і 4 батальйони (розвідувальний, автомобільний, інженерно-саперний і батальйон зв’язку).

Видання звертає увагу на два вузлові населені пункти формування нового з’єднання російської армії – це міста Гусєв і Совєтськ. Так, у Гусєві (у напрямку до Сувальського перешийку) розміщені основні ударні сили 18-ї МСД: 275-й і 280-й гвардійські механізовані полки і 11-й танковий полк. Відстань до кордону з Литвою – 36 км, а до кордону з Польщею – 26 км. Місто також має вузлову залізничну станцію, через яку здійснюється пряме залізничне сполучення з російськими Москвою, Санкт-Петербургом, Челябінськом, а також з м. Гомель (Білорусь). У місті Совєтську (безпосередньо біля кордону з Литвою) розміщені 79-й гвардійський механізований полк і 20-й окремий розвідувальний батальйон 18-ї МСД.

Крім того, зазначається, що Росія продовжує активно проводити розвідку місцевості в прикордонних районах. 10 червня 2021 року підрозділи розвідувального батальйону в районі Гусєва відпрацювали ведення відеозйомки вогневих позицій і об’єктів умовного противника із застосуванням БПЛА в складних гідрометеорологічних умовах. Було задіяно 5 комплексів БПЛА.

За даними InformNapalm, військовослужбовці РФ відпрацьовували оперативне отримання інформації про місцезнаходження військ і будівель умовного противника та передачу даних на командні пункти, а також екстрену посадку БПЛА на непідготовлені майданчики в болотистих масивах.

Нагадаємо,раніше в квітні члени Сейму Литви підтримали резолюцію, яка закликає Росію припинити агресію, провокації та пропаганду проти України та негайно відвести свої війська від українського кордону.