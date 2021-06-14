Лукашенко: "Хто гарантує, що ми не будемо воювати? Світ здурів взагалі"

Олександр Лукашенко не виключив, що Білорусі доведеться воювати, і у зв'язку з цим доручив побудувати в країні патронний завод та навчити цивільне населення навичкам поводження зі зброєю.

Про це повідомляє його пресслужба.

"Хто гарантує, що ми не будемо воювати? Ні ти, ні я, ніхто не може гарантувати. Світ здурів взагалі. Війна може спалахнути в будь-який момент в будь-якій точці, не дай бог у нас. Територіальну оборону створили - її потрібно озброювати. Ось у чому була суть - щоб ми створили виробництво боєприпасів. Автомат купим, він буде - у нас море, тисячі й тисячі автоматичної зброї, а боєприпаси - витратний матеріал, його потрібно мати", - сказав Лукашенко.

За його словами, в Білорусі багато молодих людей не йдуть в армію, і на них треба звернути увагу.

"А чому студентів та інших не привернути і не навчити стрілецькою зброєю користуватися - зібрати, розібрати автомат, стрельнути? Щоб уміли користуватися і щоб не довелося в важкі часи навчатися на поле бою", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що сусідами Білорусі є три країни НАТО (Польща, Литва і Латвія), союзна Росія та Україна.

У 2017 році Лукашенко казав, що "українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", а пізніше жартував: "Якщо і прийдемо з півночі до вас, - я хочу, щоб це військові деякі почули в Україні, - то ми прийдемо на комбайнах, тракторах, на тролейбусах і автобусах".

Проте після того як Україна не визнала перемогу Лукашенка на виборах 2020 року, відносини з Білоруссю суттєво охололи. За словами президента України Володимира Зеленського, Білорусь зараз розглядається як можливий плацдарм для вторгнення Росії з півночі.