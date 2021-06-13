Лідери G7 закликали Білорусь провести нові вибори і анонсували санкції

Лідери країн "Великої сімки" закликали владу Білорусі провести в країні нові справедливі президентські вибори, засудили замахи на права людини і пообіцяли запровадити нові санкції.

Про це йдеться в підсумковому комюніке саміту G7, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми закликаємо режим: змінити курс і виконати всі рекомендації незалежної експертної місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) в рамках Московського механізму; вступити в конструктивний діалог з усіма верствами суспільства; провести нові вільні та справедливі вибори", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що лідери G7 "глибоко стурбовані триваючими нападками білоруської влади на права людини, основні свободи і міжнародне право, прикладом яких є примусова посадка рейсу FR4978 (23 травня в Мінську,- ред.) і арешт незалежного журналіста і його супутниці".

"Ми будемо працювати разом, щоб притягнути до відповідальності винних, в тому числі - шляхом введення санкцій, і продовжимо підтримувати громадянське суспільство, незалежні ЗМІ та права людини в Білорусі", - йдеться в комюніке.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що Європейський Союз має намір запропонувати санкції щодо 71 організації та людини у межах нового раунду обмежувальних заходів проти режиму в Білорусі.

23 травня у Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила. За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину.