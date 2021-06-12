Загалом нагороди отримали 1129 британців – від вихователів дитсадку до акторів та політиків.

Королева Великобританії Єлизавета II відзначає у суботу, 12 червня свій офіційний день народження. Справжній вона відсвяткувала 21 квітня, коли Королеві виповнилося 95 років.

Про це пише bbc.com.

За традицією основний день народження британські монархи справляють в колі родини, а формальний – з усією країною в другу суботу червня.

Фото: ЕРА/UPG

У цей день в Лондоні зазвичай проводиться церемонія виносу прапора (Trooping The Colour) – урочистий парад королівських військ з демонстрацією прапора одного з гвардійських полків. Але через пандемію, як і торік, святкування тривають у спрощеному варіанті.

Міні-парад відбувся на території Віндзорського замку, і прапор ніс Шотландський гвардійський полк. Це перший парад без чоловіка королеви принца Філіпа, який помер в квітні. На церемонії його місце зайняв двоюрідний брат королеви, герцог Кентський.

Фото: ЕРА/UPG Королева на відкритті саміту "Великої сімки"

Інша важлива подія офіційного дня народження королеви – публікація списку громадян, яких вона вирішила нагородити одним із орденів Британської імперії за заслуги перед країною в різних областях.

Цього року титулами були відзначені сім вчених з Оксфордського університету, які працювали над вакциною від коронавіруса Oxford-AstraZeneca. Зокрема професор Сара Гілберт, яка очолювала команду, отримала звання дами-командора (DBE) - це друга за значущістю категорія ордена Британської імперії.

Титул дами також отримала підприємець Кейт Бінгем – колишня голова цільової групи при британському уряді, спеціально створеної окремо від МОЗу для закупівлі мільйонів доз вакцин і якнайшвидшого виконання програми імунізації.

Загалом в цьогорічному нагородному списку з нагоди дня народження королеви було 1129 прізвищ – від вихователя дитячого садку до вчених, спортсменів, музикантів, акторів і політиків. Але майже чверть всіх нагород дісталася сотням людей за сміливість і самовіддану допомогу країні в боротьбі з пандемією: від сусідів, які допомагали іншим в своєму районі, до працівників ключових галузей, які виходили на роботу під час локдаунів.

У неділю, 13 червня королева зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Це буде її перша особиста аудієнція з лідером іноземної держави за понад рік. І королева, і подружжя Байденів отримали обидві дози вакцини.

Президент і його дружина Джілл Байден приїдуть до Віндзорського замку, що розташований на захід від Лондона, з графства Корнуолл, де проходить нинішня зустріч лідерів "Великої сімки".

Фото: ЕРА/UPG Зустріч Великої сімки у Корнуоллі

Нагадаємо, у Великобританії 11 червня стартував саміт країн "Групи семи" (G7). Лідери Німеччини, Канади, Франції, Італії, США, Японії та Великобританії вперше за час пандемії зустрічатимуться очно.