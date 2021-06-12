"Це не те, чим я взагалі переймаюся".

Президент Росії Володимир Путін в інтерв’ю телеканалу NBC розсміявся у відповідь на запитання про те, чи вважає він себе вбивцею.

Журналіст згадав ствердні слова про це президента США Джо Байдена.

“За час мого президенства я звик до атак з різних сторін та з різних приводів. Нічого мене не дивує. Це частина політичної культури США, яка вважається нормальною. А тут (у Росії, – ред.) – ні”, – заявив Путін після сміху.

Він додав, що отримував десятки схожих звинувачень, зокрема під час “антитерористичних дій на Північному Кавказі”. “І коли я їх отримую, то керуюся інтересами російського народу. Це не те, чим я взагалі переймаюся”, – сказав Путін.

Журналіст у відповідь згадав про загибель Анни Політковської, Бориса Нємцова, Сергія Магнітського та інших, і запитав, чи згадані випадки є випадковостями. Очільник Росії заявив, що “деякі злочинці, які вчинили деякі ці злочини знайдені, а Москва готова продовжувати роботу у цьому напрямку”.

“Я не хочу здатися грубим, але це схоже на розлад шлунку, тільки вербальний розлад”, – сказав Путін.

Нагадаємо, покійний американський сенатор Джон Маккейн ще у 2016 році закликав називати президента РФ Володимира Путіна "тим, ким він є" - бандитом, убивцею і агентом КДБ.

Байден зустрінеться з Путіним 16 червня у Женеві у межах свого візиту до Європи.