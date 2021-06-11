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​Росія хоче спростити отримання громадянства для білорусів та українців

Відповідний законопроєкт був внесений до Держдуми РФ.

​Росія хоче спростити отримання громадянства для білорусів та українців
Фото: dan-news.info

Держдума Росії розгляне закон про спрощене отримання громадянства для білорусів та українців.

Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

"Громадяни Білорусі та України, які захочуть стати громадянами Росії, зможуть без відмови від власного громадянства і не маючи предків, які раніше проживали на території сучасної РФ, отримати російський паспорт", - йдеться у повідомленні.

Відповідний законопроєкт №1191989-7 про репатріацію в Російську Федерацію був внесений до російського парламенту в п'ятницю, 11 червня.

"Співвітчизниками, пропонується вважати людей, які самі або чиї батьки на утриманні (предки) проживали на території сучасної РФ, а також це - українці і білоруси, які самі або їхні предки могли не жити на території РФ", - йдеться в законопроєкті. Також зазначається, що якщо люди хочуть і самоідентифікують себе як "росіяни", то російська сторона не може їх не визнавати.

Нагадаємо,  в квітні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям окремих районів Донецької та Луганської областей отримати громадянство РФ за спрощеним порядком, а в липні розширив спрощену видачу паспортів на весь Донбас. У травні він видав новий указ, що спрощує порядок отримання громадянства РФ для українців, які жили в Криму і на Донбасі до весни 2014 року.

Міністерство закордонних справ України назвало такі дії Росії "паспортною агресією".

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