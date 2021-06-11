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Ізраїль виключив Україну зі списку країн, куди заборонено літати

Також дозволили переліт у Туреччину та Ефіопію. 

Ізраїль виключив Україну зі списку країн, куди заборонено літати
Фото: Мастер тура

Уряд Ізраїлю на засіданні 11 червня дозволив виліт в Україну, Ефіопію та Туреччину. Обмеження будуть зняти з 15 червня, пише Newsru.co.il.

Росія досі лишається в ізраїльському списку країн максимального ризику.

Уряд продовжив до 30 червня усі чинні правила виїзду з Ізраїлю, впроваджені для запобігання поширенню коронавірусу, але скасував заборону на прохід до пасажирського терміналу "другорядних" супроводжувальників. Також скасовується вимога до авіаперевізників щодо мінімального числа стійок для реєстрації. 

Країнами максимального ризику для Ізраїлю лишаються Бразилія, ПАР, Індія, Мексика, Аргентина і Росія. Виліт туди для громадян Ізраїлю заборонений, окрім як для постійного проживання чи гуманітарних місій. 

Нагадаємо, що 5 травня Ізраїль заборонив в'їзд до країни громадянам низки держав у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, а також скасував видані раніше дозволи на в'їзд. До списку потрапила і Україна. 

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