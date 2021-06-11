УЄФА офіційно пояснив, чому слід прибрати з форми збірної України гасло "Героям слава"
УЄФА офіційно пояснив, чому слід прибрати з форми збірної України гасло "Героям слава"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Михайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
LikeМихайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
Військовослужбовиця 128-ї бригади загинула під час виконання службових обов’язків
Військовослужбовиця 128-ї бригади загинула під час виконання службових обов’язків
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
ГоловнаСвіт

За відмову від назви "коньяк" Вірменія отримає 3 млн євро

Проєкт реалізується відповідно до Угоди про всеосяжне і розширене партнерство з ЄС.

За відмову від назви "коньяк" Вірменія отримає 3 млн євро
Фото: www.smolnews.ru

Уряд Вірменії схвалив фінансову угоду з Євросоюзом, яка передбачає надання Вірменії 3 млн євро в рамках процесу плавної відмови від географічного зазначення "коньяк" для вірменської алкогольної продукції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PanARMENIAN.net.

Передбачена угодою програма фінансується з бюджету ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства. Її загальна вартість - 3 млн євро.

Відзначається, що мета фінансової угоди - сприяти плавному та ефективному припиненню використання географічного зазначення "коньяк" для вірменської продукції, а також допомогти промисловості Вірменії зберегти свою конкурентоспроможність на експортних ринках.

Зокрема, реалізована з ЄС програма передбачає розробку нового найменування для вірменського коньяку, його рекламу і маркетинг на внутрішньому і традиційних зовнішніх ринках.

Проєкт реалізується відповідно до Угоди про всеосяжне і розширене партнерство з ЄС. Згідно з документом, Вірменії дали 25 років для відмови від назви "коньяк".

Нагадаємо, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна з 2026 року має відмовитися від використання захищеного географічного зазначення "коньяк" (Коньяк - місто у Франції) для продуктів, які виготовляються в Україні. Замість слова "коньяк" потрібно буде вживати або термін "бренді", або нову назву, яка поширюватиметься тільки на українську продукцію.

У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень", ухвалений парламентом.

У січні 2020 року корпорація "Укрвинпром" повідомила, що Україна продовжить виготовлення та експорт "коньяку України" та "шампанського України", попри асоціацію з ЄС. В "Укрвинпромі" пояснили, що виноградно-виноробна галузь працює в умовах перехідного періоду, який діє до 1 січня 2026 року, тобто до цього часу залишається право використовувати назви "коньяк" та "шампанське".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також