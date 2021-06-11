Трамп заявив, що довіряє Путіну більше, ніж американській розвідці

Колишній президент США Дональд Трамп знову заперечив втручання російського уряду у вибори 2016 року на свою користь і заявив, що довіряє президенту РФ Володимиру Путін більше, ніж американським розвідникам "ери Обами".

У своїй заяві експрезидент поскаржився на розслідування втручання Росії у вибори, пише Insider.

Текст звернення Трампа у Twitter опублікував журналіст Ендрю Файнберг. У ньому Трамп каже, що мав "прекрасну і дуже продуктивну зустріч у Гельсінкі з Путіним".

Фото: twitter.com/AndrewFeinberg

Трамп у заяві також попросив нинішнього президента Джо Байдена передати Путіну "найтепліші побажання". Трамп також побажав Байдену "не заснути під час зустрічі".

Нагадаємо, що Байден і Путін зустрінуться 16 червня у Женеві. Байден зазначив, що “ми єдині у вирішенні викликів Росії щодо європейської безпеки, починаючи з її агресії в Україні, і не буде сумнівів у рішучості Сполучених Штатів захищати наші демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від своїх інтересів”.