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Трамп заявив, що довіряє Путіну більше, ніж американській розвідці

Колишній президент зробив заяву перед зустріччю Байдена з президентом РФ. 

Трамп заявив, що довіряє Путіну більше, ніж американській розвідці
Фото: EPA/UPG

Колишній президент США Дональд Трамп знову заперечив втручання російського уряду у вибори 2016 року на свою користь і заявив, що довіряє президенту РФ Володимиру Путін більше, ніж американським розвідникам "ери Обами". 

У своїй заяві експрезидент поскаржився на розслідування втручання Росії у вибори, пише Insider

Текст звернення Трампа у Twitter опублікував журналіст Ендрю Файнберг. У ньому Трамп каже, що мав "прекрасну і дуже продуктивну зустріч у Гельсінкі з Путіним".

Фото: twitter.com/AndrewFeinberg

Трамп у заяві також попросив нинішнього президента Джо Байдена передати Путіну "найтепліші побажання". Трамп також побажав Байдену "не заснути під час зустрічі".  

Нагадаємо, що Байден і Путін зустрінуться 16 червня у Женеві. Байден зазначив, що “ми єдині у вирішенні викликів Росії щодо європейської безпеки, починаючи з її агресії в Україні, і не буде сумнівів у рішучості Сполучених Штатів захищати наші демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від своїх інтересів”.

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