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У Великобританії сьогодні стартує саміт країн G7

Основною темою обговорення стане відновлення після коронавірусу. 

У Великобританії сьогодні стартує саміт країн G7
Борис Джонсон та Джо Байден
Фото: EPA/UPG

У Великобританії сьогодні стартує саміт країн "Групи семи" (G7). Лідери Німеччини, Канади, Франції, Італії, США, Японії та Великобританії вперше за час пандемії зустрічатимуться очно. 

Як країни-гості запрошені представники Індії, Південної Кореї та Австралії, пише BBC. Саміт триватиме до 13 червня. 

Місце проведення саміту – курорт Карбіс-Бей в Корнуоллі. Великобританія була обрана країною проведення заходу, оскільки цього року вона головує в G7. Учасники саміту мають регулярно здавати тести на коронавірус. Минулий саміт 2019 року "Групи семи" також проходив на курорті, у французькому Біаритці.

Основною темою для обговорення цьогоріч стане відновлення країн після коронавірусу і посилення системи охорони здоров'я для захисту від майбутніх пандемій. Також у порядку денному питання зміни клімату і торгівля. 

Нагадаємо, що у межах візиту Джо Байдена до Європи він планує зустрітися із президентом РФ Володимиром Путіним. Зустріч пройде в Женеві. 

До 2014 року Росія входила у G8, але після окупації Криму її виключили, а саміти почали проводити у форматі "Групи семи". 

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