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За добу в Україні виявили 1 603 нових випадки ковіду, одужали 5 583 осіб

Госпіталізовано 762 людей, 70 пацієнтів померли від ускладнень хвороби.

За добу в Україні виявили 1 603 нових випадки ковіду, одужали 5 583 осіб
Фото: EPA/UPG

У четвер. 10 червня, в Україні виявили 1 603 нових випадки захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 75 дітей та 72 медпрацівники.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

За минулу добу від ковіду одужали 5 583 особи, госпіталізовано 762 пацієнтів, 70 людей померли від ускладнень ковіду.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 217 випадків;
  • Вінницька область – 35 випадків;
  • Волинська область – 52 випадки;
  • Дніпропетровська область – 121 випадок;
  • Донецька область – 83 випадки;
  • Житомирська область – 27 випадків;
  • Закарпатська область – 27 випадків;
  • Запорізька область – 97 випадків;
  • Івано-Франківська область – 18 випадків;
  • Київська область – 105 випадків;
  • Кіровоградська область – 11 випадків;
  • Луганська область – 20 випадків;
  • Львівська область – 113 випадків;
  • Миколаївська область – 56 випадків;
  • Одеська область – 73 випадки;
  • Полтавська область – 57 випадків;
  • Рівненська область – 92 випадки;
  • Сумська область – 57 випадків;
  • Тернопільська область – 31 випадок;
  • Харківська область – 69 випадків;
  • Херсонська область – 42 випадки;
  • Хмельницька область – 41 випадок;
  • Черкаська область – 60 випадків;
  • Чернівецька область – 31 випадок;
  • Чернігівська область – 68 випадків.

За весь час пандемії в Україні на ковід захворіло 2 221 427 осіб, одужали 2 120 780 людей, 51 577 - померли.

Нагадаємо, що вся Україна перебуває в "зеленій" карантинній зоні. Незважаючи на поліпшення ситуації з коронавірусом, Кабінет міністрів продовжить карантин до кінця літа. Обмеження будуть пом'якшувати, але до кінця не скасують.

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