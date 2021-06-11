За добу в Україні виявили 1 603 нових випадки ковіду, одужали 5 583 осіб

У четвер. 10 червня, в Україні виявили 1 603 нових випадки захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 75 дітей та 72 медпрацівники.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

За минулу добу від ковіду одужали 5 583 особи, госпіталізовано 762 пацієнтів, 70 людей померли від ускладнень ковіду.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 217 випадків;

Вінницька область – 35 випадків;

Волинська область – 52 випадки;

Дніпропетровська область – 121 випадок;

Донецька область – 83 випадки;

Житомирська область – 27 випадків;

Закарпатська область – 27 випадків;

Запорізька область – 97 випадків;

Івано-Франківська область – 18 випадків;

Київська область – 105 випадків;

Кіровоградська область – 11 випадків;

Луганська область – 20 випадків;

Львівська область – 113 випадків;

Миколаївська область – 56 випадків;

Одеська область – 73 випадки;

Полтавська область – 57 випадків;

Рівненська область – 92 випадки;

Сумська область – 57 випадків;

Тернопільська область – 31 випадок;

Харківська область – 69 випадків;

Херсонська область – 42 випадки;

Хмельницька область – 41 випадок;

Черкаська область – 60 випадків;

Чернівецька область – 31 випадок;

Чернігівська область – 68 випадків.

За весь час пандемії в Україні на ковід захворіло 2 221 427 осіб, одужали 2 120 780 людей, 51 577 - померли.

Нагадаємо, що вся Україна перебуває в "зеленій" карантинній зоні. Незважаючи на поліпшення ситуації з коронавірусом, Кабінет міністрів продовжить карантин до кінця літа. Обмеження будуть пом'якшувати, але до кінця не скасують.