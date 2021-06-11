За добу в Україні виявили 1 603 нових випадки ковіду, одужали 5 583 осіб

У четвер. 10 червня, в Україні виявили 1 603 нових випадки захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 75 дітей та 72 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
За минулу добу від ковіду одужали 5 583 особи, госпіталізовано 762 пацієнтів, 70 людей померли від ускладнень ковіду.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 217 випадків;
- Вінницька область – 35 випадків;
- Волинська область – 52 випадки;
- Дніпропетровська область – 121 випадок;
- Донецька область – 83 випадки;
- Житомирська область – 27 випадків;
- Закарпатська область – 27 випадків;
- Запорізька область – 97 випадків;
- Івано-Франківська область – 18 випадків;
- Київська область – 105 випадків;
- Кіровоградська область – 11 випадків;
- Луганська область – 20 випадків;
- Львівська область – 113 випадків;
- Миколаївська область – 56 випадків;
- Одеська область – 73 випадки;
- Полтавська область – 57 випадків;
- Рівненська область – 92 випадки;
- Сумська область – 57 випадків;
- Тернопільська область – 31 випадок;
- Харківська область – 69 випадків;
- Херсонська область – 42 випадки;
- Хмельницька область – 41 випадок;
- Черкаська область – 60 випадків;
- Чернівецька область – 31 випадок;
- Чернігівська область – 68 випадків.
За весь час пандемії в Україні на ковід захворіло 2 221 427 осіб, одужали 2 120 780 людей, 51 577 - померли.
Нагадаємо, що вся Україна перебуває в "зеленій" карантинній зоні. Незважаючи на поліпшення ситуації з коронавірусом, Кабінет міністрів продовжить карантин до кінця літа. Обмеження будуть пом'якшувати, але до кінця не скасують.