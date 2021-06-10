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У МВС прокоментували аудит, що виявив порушення витрат коштів із "ковідного фонду"

Міністерство стверджує, що вже усунуло або оскаржило фінансові порушення. 

У МВС прокоментували аудит, що виявив порушення витрат коштів із "ковідного фонду"
Фото: Lb.ua

Міністерство внутрішніх справ прокоментувало результати перевірки Держаудитслужби, яка виявила порушення на 26,5 млн гривень серед витрат відомства виділених з "ковідного фонду" коштів

У пресслужбі МВС зазначили, що встановлені аудиторами "окремі незначі фінансові порушення на 26,5 млн грн, що становить лише 0,6% загального обсягу видiлених коштiв, було або усунуто вже під час ревізії, або оскаржено у встановленому законодавством судовому порядку". 

"Окремі висновки було визнано протиправними та скасовано вимоги регіональних відділів Держаудитслужби до установ системи МВС України", - йдеться у повідомленні.

Міністерство також прокоментувало надання 800 млн гривень із держбюджету на доплати працівникам за боротьбу з коронавірусом. Кошти буде використано на надбавки поліцейським, гвардійцям, прикордонникам і рятувальникам, які найбільше контактували із населенням під час щоденного несення служби у період дії карантину.

Зазначається, що рішення є першим у 2021 році, але у подальшому Кабмін буде ухвалювати аналогічні доплати "для підтримки співробітників системи МВС України". 

У міністерстві додали, що за весь період епідемії у системі МВС захворіло понад 52 тисячі, а померло від наслідків хвороби 246 осіб. Лише за минулий тиждень кількість хворих зросла на 78 осіб. 

У 2020 році iз Фонду боротьби з COVID-19 для потреб всіх центральних органів виконавчої влади системи МВС України було видiлено 4 млрд 708,5 млн гривень. 

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