У МВС прокоментували аудит, що виявив порушення витрат коштів із "ковідного фонду"

Міністерство стверджує, що вже усунуло або оскаржило фінансові порушення.

Міністерство внутрішніх справ прокоментувало результати перевірки Держаудитслужби, яка виявила порушення на 26,5 млн гривень серед витрат відомства виділених з "ковідного фонду" коштів.

У пресслужбі МВС зазначили, що встановлені аудиторами "окремі незначі фінансові порушення на 26,5 млн грн, що становить лише 0,6% загального обсягу видiлених коштiв, було або усунуто вже під час ревізії, або оскаржено у встановленому законодавством судовому порядку".

"Окремі висновки було визнано протиправними та скасовано вимоги регіональних відділів Держаудитслужби до установ системи МВС України", - йдеться у повідомленні.

Міністерство також прокоментувало надання 800 млн гривень із держбюджету на доплати працівникам за боротьбу з коронавірусом. Кошти буде використано на надбавки поліцейським, гвардійцям, прикордонникам і рятувальникам, які найбільше контактували із населенням під час щоденного несення служби у період дії карантину.

Зазначається, що рішення є першим у 2021 році, але у подальшому Кабмін буде ухвалювати аналогічні доплати "для підтримки співробітників системи МВС України".

У міністерстві додали, що за весь період епідемії у системі МВС захворіло понад 52 тисячі, а померло від наслідків хвороби 246 осіб. Лише за минулий тиждень кількість хворих зросла на 78 осіб.

У 2020 році iз Фонду боротьби з COVID-19 для потреб всіх центральних органів виконавчої влади системи МВС України було видiлено 4 млрд 708,5 млн гривень.