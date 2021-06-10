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Від зупинки транзиту газу з Росії Україна втратить не менше $1,5 млрд на рік, - Оператор ГТС

Після введення в дію "Північного потоку-2" Росія може припинити транзит газу через Україну.

Від зупинки транзиту газу з Росії Україна втратить не менше $1,5 млрд на рік, - Оператор ГТС
Фото: utg.ua

Прямі збитки для української ГТС у разі відсутності транзиту складуть не менше 1,5 млрд доларів на рік.

Про це заявила директор по взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС Ольга Белькова, передає РБК-Україна.

"Але більше хвилює, що в разі введення в експлуатацію "Північного потоку-2" інша сторона захоче позбутися "конкурента", - сказала Белькова.

Нагадаємо, що у грудні 2019 року між Україною та Росією було підписано п'ятирічний транзитний контракт. Росія зобов'язалася прокачати через територію України 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу щорічно в 2021-2024 роках. Сторони контракту також планують розглянути можливість продовження співпраці з питань транзиту газу на аналогічних умовах на 2025-2034 роки. 

4 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що попит на російський газ в Європі протягом найближчих десяти років буде збільшуватися, і назвав можливим продовження контракту з Україною після 2024 року за умови "доброї волі зі сторони українських партнерів".

У Росії заявили, що "Північний потік-2" планують добудувати в цьому році.

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