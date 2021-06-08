Кабмін підписав меморандум про створення Національної біржі

Кабінет міністрів у вівторок, 8 червня, підписав меморандум про взаєморозуміння з ЄБРР, Американською торговельною палатою та USAID про створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, він передбачає створення протягом трьох років Національної біржі з торгівлі капіталом і товарами (NEXT).

"Сьогоднішній меморандум — це нова сторінка в економічній історії нашої держави. Українці отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування. Бізнес отримає довгостроковий та більш дешевий ресурс для розвитку власних підприємств. Держава отримає збільшення інвестицій, нові робочі місця, економічний розвиток", - йдеться в заяві Шмигаля.

Нагадаємо, у вересні 2020 року прем'єр Шмигаль заявив, що розраховує на створення в Україні фондового ринку за рік. Він запевнив, що консультації зі спеціалістами щодо утворення в Україні фондового ринку вже розпочалися.