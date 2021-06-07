Померла начальник відділу внутрішніх комунікацій "Нафтогазу" Ганна Гончарик

У “Нафтогазі” вона працювала з липня 2020 року.

Ганна Гончарик

7 червня пішла з життя начальник відділу внутрішніх комунікацій НАК “Нафтогаз України” Ганна Гончарик.

Про це у Facebook повідомила Директор з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу" Юлія Шиліна.

"Сьогодні від нас пішла Аня Гончарик. Останній рік для Ані не був легким, але вона проживала його з дивовижною спокійною стійкістю. Без скарг і нарікань. Без драми. Делікатність і гідність, які так рідко зустрічаються тепер. Гірко. Дуже гірко", - написала Шиліна.

Ганна Гончарик у 2010-2013 роках обіймала посаду Директора корпоративні комунікації ArcelorMittal. У 2014-2016 роках була Керівником відділу міжнародної роботи Українського кризового медіа центру. З червня 2018 по липень 2020 працювала медіа-консультантом Європейського інвестиційного банку. У “Нафтогазі” працювала з липня 2020 року.