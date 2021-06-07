Національний банк України випустив монету, присвячену Василю Сліпаку - оперному співаку, який загинув на Донбасі у 2016 році.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

“Василь Сліпак – всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, один з лідерів української громади Франції, член Об’єднання українців Франції, який, відклавши свої концерти на світових оперних сценах, із 2015 року боронив Українську державу від російського агресора і загинув на 41-му році життя – 29 червня 2016 року від кулі снайпера поблизу смт Луганське”, - йдеться у повідомленні регулятора.

Номінал монети - 2 гривні, тираж - 35 тис. штук.

Фото: НБУ Зображення монети

На аверсі монети розміщені малий Державний Герб України, напис “Україна”; у центрі на дзеркальному тлі – портрет Василя Сліпака, нотний рядок, номінал монети. Унизу півколом розміщено напис: Василь Сліпак “Міф”.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено соловейка на стволі автомата, стилізовані гілки дерев (угорі та внизу).

Василь Сліпак, який 19 років прожив у Франції і був співаком паризької опери, після початку російсько-української війни повернувся на Батьківщину і приєднався до "Правого сектору". Він загинув від кулі снайпера 29 червня 2016 року в селищі Луганське Донецької області.

Київська комісія з питань найменувань напередодні ухвалила рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та вулиці Боричів Тік імені Василя Сліпака.