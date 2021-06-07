Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
Ексспівробітнику Адміністрації президента і РНБО оголосили підозру в державній зраді
Ексспівробітнику Адміністрації президента і РНБО оголосили підозру в державній зраді
У Києві патрульні затримали водійку, яка наїхала на пішохода та втекла
У Києві патрульні затримали водійку, яка наїхала на пішохода та втекла
Притула вийшов з "Голосу" (оновлено)
Притула вийшов з "Голосу" (оновлено)
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
У Москві біля мавзолею Леніна затримали пікетувальника з плакатом "Прокинься, у нас знову є цар"
У Москві біля мавзолею Леніна затримали пікетувальника з плакатом "Прокинься, у нас знову є цар"
Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні
Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні
Збірна України представила нову форму з гаслом "Слава Україні!"
Збірна України представила нову форму з гаслом "Слава Україні!"
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
ГоловнаЕкономікаФінанси

НБУ випустив монету на честь Василя Сліпака

Номінал монети - 2 гривні, тираж - 35 тис. штук.

НБУ випустив монету на честь Василя Сліпака
Скріншот з фільму «Міф» про Василя Сліпака
Фото: Радіо Свобода

Національний банк України випустив монету, присвячену Василю Сліпаку - оперному співаку, який загинув на Донбасі у 2016 році.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

“Василь Сліпак – всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, один з лідерів української громади Франції, член Об’єднання українців Франції, який, відклавши свої концерти на світових оперних сценах, із 2015 року боронив Українську державу від російського агресора і загинув на 41-му році життя – 29 червня 2016 року від кулі снайпера поблизу смт Луганське”, - йдеться у повідомленні регулятора.

Номінал монети - 2 гривні, тираж - 35 тис. штук.

Зображення монети
Фото: НБУ
Зображення монети

На аверсі монети розміщені малий Державний Герб України, напис “Україна”; у центрі на дзеркальному тлі – портрет Василя Сліпака, нотний рядок, номінал монети. Унизу півколом розміщено напис: Василь Сліпак “Міф”.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено соловейка на стволі автомата, стилізовані гілки дерев (угорі та внизу).

Василь Сліпак, який 19 років прожив у Франції і був співаком паризької опери, після початку російсько-української війни повернувся на Батьківщину і приєднався до "Правого сектору". Він загинув від кулі снайпера 29 червня 2016 року в селищі Луганське Донецької області.

Київська комісія з питань найменувань напередодні ухвалила рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та вулиці Боричів Тік імені Василя Сліпака.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також