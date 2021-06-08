Ексміністр Криклій назвав нелогічним створення державної авіакомпанії

Колишній міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав нелогічним створення державної авіакомпанії.

Про це він сказав у інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Коли рік тому в повітрі витала ідея націоналізації МАУ, я сказав прямо - я покладу заяву до цього. Оскільки це було б повторенням кейса ПриватБанку: державі корінці, а комусь вершки. Зі створенням нової державіакомпанії сьогодні історія теж непроста. Ми практично кожен день говоримо про те, що державні компанії управляються гірше, ніж приватні. Що бізнес завжди є кращим власником і менеджером активів, ніж держава. Ми продаємо державні активи через приватизацію, проводимо концесії портів... Але при цьому хочемо створити ще одну державну компанію. Мені це здається непослідовним", - сказав Криклій.

Він додав, що створення державіакомпанії - дуже витратна ідея і її буде непросто реалізувати.

Нагадаємо, що у квітні 2020 року президент Володимир Зеленський сказав, що в Україні потрібно створити державну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines і Singapore Airlines. При цьому він говорив, що вона повинна використовувати літаки "Антонова".

Тепер влада говорить, що ця авіакомпанія буде літати не тільки на Ан, але й на Boeing та Airbus.