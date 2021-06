Я в первую очередь пытаюсь уделять свое внимание фундаментальным вещам, которые меняются в мире и пытаюсь выработать какую-то стабильную модель выхода из этого хаоса.

Учитывая то, что мы последние пять лет говорили о том, как будет меняться мир, а пандемия в какой-то степени стала катализатором перемен, сейчас крайне интересно, хоть и пугающе, наблюдать за тем, как будущее становится настоящим.

Основополагающие направления перемен для меня — это трансформация социальных институтов, тектонические сдвиги в глобальной экономике, расцветающий мир пост-правды и дезинформации, ускоряющийся прогресс технологий, смена парадигм в медицине. Мы сейчас как в той детской сказке - много кричали “волк”, а вот сейчас “волк” пришел, а мы, к сожалению, не готовы. Много хайпа и ноль практики.

Если раньше были локальные проблемы в каждой стране, то сейчас появилась одна большая проблема для всех. Как вы считаете, пандемия объединила мир?

Вы знаете, я думаю, что нет. Мы всё ещё только подходим к концу первого, так называемого “дружного” этапа пандемии и связанных с ней перемен. А дальше придёт осознание того, что прежний мир уже не вернуть, что приведёт к жесточайшей конкуренции.

В контексте пандемии мы уже видим очень четкое разделение на страны с доступом к вакцине и без. И видим реальный уровень поддержки и взаимопомощи, а не тот, о котором мы утопически мечтали раньше.

В истории человечества долговой кризис всегда приводил к кризису спроса, потом к торговым войнам, которые в свою очередь перерастали в войну.

Это один из сценариев и очень бы хотелось, чтобы он не реализовался.

Я больше здесь имею в виду такие общемировые тенденции, как отказ от офисов, появление YOLO-экономики (you only live once), когда ТОП-менеджеры уходят с высокооплачиваемых, но не любимых работ, в стартапы.

Не спорю, это может и замечательно, но, к сожалению, эти тренды вряд ли повлияют на общую картину глобальных перемен.

Вот, например, в Китае машинное зрение уже работает с определением эмоций и микро-эмоциями. Я думаю, что мы находимся очень близко к появлению массового доступного полиграфа или по крайней мере, общедоступного детектора эмоций. Такая технология фундаментально изменит целый ряд сфер, подходы в политике, а институт брака приведёт к катастрофическому кризису.

Или можно упомянуть предстоящий коллапс старых систем распределения благосостояния. Растущее неравенство - одна из самых больших глобальных проблем на сегодня. Трансформируется трудоустройство, умирают моно-профессии, лихорадит средний класс. Маленькая часть его улетает в сверх-богатство, а большинство медленно падает за черту бедности. И самое страшное, что у нас и близко нет новых стабильных моделей для решения этой проблемы, а значит – мы будем искать ответ в классике, которая появилась тогда, когда о смартфонах не мечтали даже писатели-фантасты.

Третье и самое пугающее - это несоответствие вызовам времени системы образования. С такой скоростью и масштабом перемен в мире, система образования (в принципе, в любой стране мира) до сих пор готовит молодежь и детей к прошлому.

Подумайте о следующем - ребенок, который в этом году пойдет в школу, закончит ее в районе 32-го года, а вуз закончит в 37-м. Нынешняя система образования должна готовить ребенка к 37-му году, а в идеале вообще к 78-му, когда он выйдет на пенсию. А если присмотреться к существующей картине, то школы, ВУЗы, системы профориентации готовят людей в лучшем случае к “сегодня”, а в большинстве случаев к “позавчера”.

Но сейчас есть много частных школ. Они декларируют индивидуальный подход к обучению и даже в некоторых, в старших классах, пробуют делать стартапы. Во многих дети с маленького возраста учат китайский. Но опять же, не у всех родителей есть деньги на эти частные школы.

Я вообще не считаю изучение китайского важным фактором завтрашнего дня. Сейчас смартфоны свободно говорят на любом языке. И технологии на сегодняшний момент позволяют людям общаться абсолютно спокойно без языкового барьера. И, заметьте, даже этому дети вынуждены учиться сами.

Мне кажется, что мы должны фундаментально пересмотреть совсем другие вещи. Мы должны развивать в детях креативность на таком же уровне, на котором развиваем грамотность. Мы должны учить детей работать с информацией, учить критическому мышлению. Если посмотреть на большинство школ, они заточены под старую, еще индустриальную, эпоху. Одной из задач таких школ является - убить критическое мышление и поставить ребенка на конвеер. Учить детей тому, что могут делать машины – крайне недальновидно.

Одна или две частные школы не решат проблему. Нам нужно подготовить к будущему не пятьдесят детей, и даже не двести пятьдесят, а всех детей. И это проблема не только Украины, это проблема всего мира.

И должны быть соответствующие ресурсы и какая-то понятная программа внедрения. От государства должна идти инициатива?

Вы знаете, мне не кажется, что в нынешнем мире государство – конкурентоспособный драйвер адаптации к переменам. Будет быстрее и проще найти решения на уровне гражданского общества. Оно более адаптивно и менее бюрократизировано. Оно же и первым ощущает перемены в поведении людей, а ведь мир меняется не с появлением технологии, а тогда, когда он меняет привычки и нормы.

Государство, максимум, что может сделать (и то, если оно адаптивно и вменяемо) - это увидеть эти перемены, увидеть предлагаемые модели в рамках общества и максимально быстро имплементировать их на уровне государства. Ну или хотя бы не мешать.

То есть это должно быть объединение каких-то небезразличных лиц. Чаще всего, небезразличные лица - это те люди, у которых есть здесь бизнес, которые заинтересованы и проактивны.

Абсолютно верно. Например, лучшее решение в рамках деолигархизации - это создание так называемого “децентрализованного олигарха”. Когда средние, крупные, не заполитизированные, не олигархические бизнесы объединились бы с гражданским обществом и создали как минимум эквивалентную по стилю и влиянию силу. Как правильно недавно заметили: Украина изменится только тогда, выборы купит не олигарх, а народ.

Также, для фундаментальных изменений, очень важно появление новых политических элит. Президент Зеленский своей победой на выборах сделал одну очень знаковую вещь - сломал систему, в которой одни и те же лица постоянно занимали высшие государственные посты. Теперь общество должно сделать следующий шаг – создать следующее поколение политиков, без привязки к ценностям и элитам прошлого.

Вы куратор направления “Будущее” на предстоящем iForum. Скажите, по какому критерию вы отбирали спикеров своего потока? Что будет красной линией проходить через все доклады?

В предыдущие годы, поток “Будущее” был о теории. Мы пытались представить посетителям iForum различные визии, модели, которые могли бы материализоваться.

Если вы пересмотрите мое выступление на главной сцене iForum в 2017 году, то услышите фразу, что в течении трех лет мир изменится до неузнаваемости. Ровно в 2020 году это произошло. Поэтому мы сейчас, уже придя в эпоху перемен, хотим сделать поток “Будущее” о практике.

Теперь, когда мы знаем, как мир меняется, в какую сторону движется, нам больше не нужно убеждать людей в том, что прогнозирование будущего - это актуально, что перемены влияют на каждого. В этом году мы хотим представить практику и ответы на вопрос, а что же, собственно, делать дальше.

Один из докладов, которого с нетерпением жду я, например, будет о фундаментальных переменах в сфере финансов и экономики. В случае глобального кризиса, что делать, хотелось бы знать до его наступления, а иначе будет, как с готовностью к пандемии.

Будут выступления о медицине, о развитии искусственного интеллекта, о трансформации человеческих взаимоотношений. Будет замечательный доклад о мире пост правды и дезинформации, а также и об одном из самых многообещающих решений этой проблемы – цифровом детоксе.

Первая и, наверное, основная задача спикеров, меня и самого потока - это дать практические ответы и решения, на которые люди могли бы опираться в поисках новой стабильности.

Посетители iForum - в основном маркетологи и владельцы малого/среднего бизнеса. Что основное вы хотели бы им сказать?

На самом деле, мой месседж, он более массовый, потому что перемены, которые сейчас происходят (в экономике, образовании, безопасности и даже в макро психологии человека) касаются каждого, независимо от того, это маркетолог или владелец бизнеса...или студент, или пенсионер, какая разница.

Я думаю, что необходимо уходить от нишевости, когда мы смотрим только в свою сферу и игнорируем глобальный контекст. Будущее касается каждого.

