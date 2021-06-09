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Працюючим пенсіонерам перерахували виплати за три місяці

Перерахунок проведено особам, у яких після призначення (попереднього перерахунку) пенсії пройшло не менше як 24 місяці та вони в цей час працювали.

Працюючим пенсіонерам перерахували виплати за три місяці
Фото: АИФ

Пенсійний фонд України з 1 квітня провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Вже у червні вони отримають як підвищену суму пенсії, так і доплату за квітень та травень

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

“Перерахунок проведено з 1 квітня після отримання даних з Державної податкової служби про суми нарахованих та сплачених страхових внесків за 1 квартал 2021 року. Відповідно, у червні пенсіонери отримають як підвищену суму пенсії, так і доплату за квітень та травень”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перерахунок проведено особам, у яких після призначення (попереднього перерахунку) пенсії пройшло не менше як 24 місяці та вони в цей час працювали.

Страховий стаж, який набуто за цей період, враховано при обчисленні нового розміру пенсії, а для пенсіонерів, які набули не менш як 24 місяці страхового стажу та мали більшу заробітну плату – пенсію обчислено з урахуванням збільшеної заробітної плати.

Загалом, за інформацією Мінфіна, збільшено пенсії у 313 тис. пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 193,32 грн.

Перерахунок пенсій здійснено автоматично, без звернення пенсіонерів до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які не потрапили під індексацію пенсій на 11% з 1 березня, Пенсійний фонд розпочав з 1 квітня 2021 року.

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