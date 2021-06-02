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Кабмін скасував примусове переведення пенсій на картки

Доставкою пенсій до 2023 року продовжить займатися "Укрпошта".

Кабмін скасував примусове переведення пенсій на картки
Фото: Макс Требухов

Кабінет міністрів скасував примусове переведення пенсій на картки, яке планувалось на вересень 2021 року згідно з постановою №277 від 29 березня.

Про це йдеться в постанові уряду № 546 від 26 травня.

Ухвалені зміни зберігають чинний порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог через "Укрпошту" щонайменше до 1 січня 2023 року.

Кабінет міністрів доручив обласним державним адміністраціям за цей час опрацювати з "Укрпоштою" і банками можливість отримання грошей у готівковій формі з карток через платіжні термінали та розширення мережі банкоматів.

Уповноважені банки також повинні будуть щороку надавати державі списки населених пунктів, де вони мають офіси, банкомати, термінали чи інші пристрої з видачі готівки.

"Радий, що і Президент України і Прем’єр-міністр розділяють нашу позицію щодо того, що перехід процесу отримання пенсії з готівкової у безготівкову форму має відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов’язання. До 2023 року доставку пенсій, як і раніше готівкою і додому, будуть здійснювати листоноші та відділення Укрпошти. Впевнений, за цей час буде вироблено механіку, яка спростить доставку пенсій, але при цьому не створить проблем для пенсіонерів. Бо поки пропозиція їхати в карантин і оплачувати дорогу до райцентру, щоб зняти гроші з картки, виглядає як частина проблеми, а не рішення", - прокоментував рішення уряду генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Нагадаємо, що 29 березня Кабінет міністрів схвалив постанову "Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України".

Вона передбачала, що з 1 вересня 2021 року виплата пенсій та грошової допомоги здійснюватиметься через поточні рахунки уповноважених банків для всіх одержувачів, крім найстарших пенсіонерів, людей з інвалідністю І групи та людей, які не здатні себе обслуговувати.

Це рішення пояснювали бажанням покращити контроль за виплатами та зробити їх більш прозорими.

Але проти рішення Кабінету міністрів виступила "Укрпошта", для якої доставка пенсій є значним джерелом доходу. Генеральний директор пошти Ігор Смілянський заявив, що буде змушений звільнити понад 10 тис. листонош, а сама компанія отримає величезні збитки.

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