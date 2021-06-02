КШЕ анулює контракт з "Укроборонпромом" і зробить аналітику безплатною, - Милованов

Київська школа економіки анулює контракт з "Укроборонпромом" і зробить аналітику безплатною.

Про це розповів президент школи, від учора голова наглядової ради "Укроборонпрому", позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов, передаж телеканал "Україна 24".

Так Милованов відповів на звинувачення в корупції через контракт з підприємством.

"Я б хотів показати слайд. З цього слайду хочу пояснити, як Київська школа економіки працює з "Укроборонпромом". Одна з претензій, які нам пред'являють, - що ж ви взагалі можете робити. У 2016-2017 роках ми вчили, викладали для працівників "Антонова" і 410 заводу. Я ще тоді навіть не працював у КШЕ. У 2017 році у нас тривали переговори. У 2019, коли я вже був міністром, я був уже взагалі ні при чому. Випускники, члени дорадчої ради КШЕ стають керівниками "Укроборонпрому", отримують керівні посади. Тобто це часто. Потім цей контракт, який ми зараз обговорюємо, переговори щодо нього почалися в червні 2020 року, тобто приблизно рік тому. Меморандум був підписаний, по-моєму, взимку. Рішення ради директорів було прийнято в лютому тощо. У мене є текст завдання, я його на пресконференції відкрию - це про національну безпеку та економіку", - розповів він.

Нагадаємо, президент КШЕ Милованов був обраний головою наглядової ради "Укроборонпрому". НР складається з п'яти членів. Це, крім Милованова, перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Валерій Іващенко, ексдиректор Агентства дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер, промисловці Олександр Носов та Ростислав Шурма.

Дочірнє підприємство "Спецтехноекспорт" (входить до концерну "Укроборонпром") 20 травня уклало угоду з ТОВ "Київська школа економіки та менеджменту" про послуги з проведення ринкових досліджень вартістю 1,68 млн грн.