Державне підприємство КП "НВК "Іскра", яке входить до складу "Укроборонпрому", передало Збройним силам України модернізовану до виду 35Д6М радіолокаційну станцію 19Ж6.

Про це повідомила пресслужба держконцерну.

Зазначається, що військові отримали практично новий радар з підвищеною дальністю дії, збільшеною точністю визначення координат, покращеними параметрами траєкторної обробки, зменшеною вартістю технічного обслуговування та збільшеним строком експлуатації.

Як зазначають фахівці підприємства, процес модернізації станці є досить складним та потребує копіткої праці - РЛС повністю розбирають, проводять дефектовку, після чого ремонтують складові, які підлягають відновленню, замінюють елементну базу та приводять у відповідність із підвищеними після модернізації параметрами.

Передана станція отримала повністю оновлену антену, функціональне та сучасне програмне забезпечення. Для більш зручної роботи операторів на ній встановлені нові робочі місця та система кондиціонування, а також проведено капітальний ремонт шасі із заміною кузова.

Фото: ukroboronprom.com.ua

"КП "НВК "Іскра" досить часто виконує роботи з модернізації РЛС 19Ж6 та 35Д6 до виду 35Д6М та їх експортних варіантів. Такі послуги користуються попитом, оскільки радари показали себе за більш ніж 30 років експлуатації як надійна безвідмовна техніка, а після модернізації замовник отримує радіолокаційну станцію зі збільшеним ресурсом", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні минулого року ЗСУ отримали новий радар, який може працювати у горах і дистанційно.