Російські окупанти поранили українського бійця поблизу Пісків

Від початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню.

Він початку доби 28 травня у зоні проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

Про це інформує пресцентр ООС.

Так, поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного – ще й з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по українських позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.

"Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби, 27 травня, зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з великокаліберних кулеметів.

Неподалік Причепилівки російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а неподалік селища Новгородське – з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Мар’їнки ворог здійснив обстріл з протитанкових гармат.

У напрямку населеного пункту Новоташківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям. Загинув уродженець Хмельниччини командир батальйону 128-мої окремої гірсько-штурмової бригади офіцер Максим Польовий.