Претенденти на нового члена НКРЕКП стануть відомі 8 червня

Конкурсна комісія по відбору членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) закінчила перший тур співбесід з кандидатами на посаду члена комісії. Фінальний тур має відбутися 7-8 червня, оголошення переможців - 8 червня.

Про це у Facebook повідомив голова конкурсної комісії для добору кандидатів на посади членів НКРЕКП Олексій Рябчин.

Наразі комісія відбирає кандидатів на посаду члена НКРЕКП, який прийде на зміну Оксані Кривенко, термін повноважень якої спливає 1 липня.

Претенденти у першому турі набрали таку кількість балів (Максимум - 75 балів):

заступник гендиректора "Котлотурборежиму" Дмитро Анохін - 40,00;

перший заступник директора "Капітал стратегія лідерство" Павло Безсонов - 55,00;

екс-співробітник "Київобленерго" і "Херсонобленерго" Андрій Білошицький - 40,00;

ексзаступник міністра енергетики Юрій Бойко - 66,25;

заступник гендиректора "Укренергоконсалтинг" Андрій Борисенко - 60,00;

технічний директор "Рейнджи Ізмаїл" Олександр Кисельов - 52,50;

заступник директора департаменту з регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП Олександр Косянчук - 65,00;

член НКРЕКП Оксана Кривенко - 65,00;

перший заступник директора "Полтаватеплоенерго" Олександр Олексенко - 55,00;

ексдиректор з правового забезпечення "Донецькобленерго" Юрій Рибаков - 40,00;

ексначальник управління департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ірина Рожанська - 58,75;

заступник начальника управління, начальник відділу комбінованого виробництва електричної і теплової енергії НКРЕКП Владислав Сагір - 61,25;

директор "Профіцентра" і голова громадського союзу "Енергетичний союз" Ольга Тагієва - 65,00;

комплаенс-офіцер "Укргідроенерго" Олександр Формагей - 67,50.

“Відверто кажучи, я як голова комісії хвилювався, що підвішене питання призначення переможця минулорічного конкурсу може сказатись на якості нинішнього. Навпаки! Спільна думка членів комісії, що перший етап нового конкурсу приємно вразив якісною підготовкою та професійністю кандидатів”, - написав Рябчин.

Як відомо, конкурс оголошено відповідно до ст.8 закону про НКРЕКП, одна з частин якої передбачає його оголошення за три місяці до закінчення терміну повноважень того чи іншого члена регулятора. Згідно з указом президента від 1 липня 2020 року про ротацію членів НКРЕКП, до 1 липня 2021 року ротація застосовується до члена комісії Оксани Кривенко.

1 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський затвердив схему ротації членів НКРЕКП до 2025 року. Згідно з указом №258, першою (до 1 липня 2020 року) ротація застосовується до члена комісії Олени Антонової, яка тепер у суді оскаржує своє звільнення. За нею йде ротація Оксани Кривенко (до 1 липня 2021 року), далі - Олексія Магди (до 1 липня 2023 року) потім Ольги Бабій і Дмитра Коваленка (до 1 липня 2024 року), а після Руслана Кайдаша і Валерія Тарасюка (до 1 липня 2025 року).