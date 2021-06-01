Українська державіакомпанія буде забезпечувати і внутрішні, і міжнародні рейси, - Тимошенко

Створити компанію планують вже цього року.

Українська державна авіакомпанія, яку планується створити вже в цьому році, буде забезпечувати як регіональне, так і міжнародне сполучення. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заявив заступник глави Офісу Президента, координатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

«Державна авіакомпанія має забезпечити регіональне сполучення для стикових із Києвом, саме тому ми і почали розвивати аеропорти в регіонах. Це також рейси до Європи, трансатлантичні рейси і на далекомагістральні - Китай, Азія», - пояснив він.

На регіональні і ближні напрямки будуть запущені літаки Ан-148. Для дальнього сполучення буде застосовуватися лізинг Boeing або Airbus.

Розрахунки показують, що компанія буде прибутковою, повідомив Тимошенко: «До наших планів не входить щорічне дотування цієї кампанії, вона повинна приносити дохід».

«Крім того, припинення повітряного транзиту через Білорусь потенційно може збільшити наші доходи. Це, до речі, стосується і наземного транзиту. У нашого податкового і транспортного комітетів Ради є ідеї щодо впровадження зборів із транзитного транспорту, що дало б можливість нам заробити», - зауважив заступник голови ОП.

Також Тимошенко розповів, що державіакомпанія зможе забезпечувати повернення громадян України додому в випадках, коли ті не можуть покинути іншу країну.

За його словами, переговори про створення авіакомпанії вже ведуться і з українськими фахівцями, і з зарубіжними представниками галузі.