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"Укренерго" пройшло попередню сертифікацію як оператор системи передачі європейського зразка

Українську енергосистему готують до синхронізації з ENTSO-E.

"Укренерго" пройшло попередню сертифікацію як оператор системи передачі європейського зразка
Фото: Макс Требухов

Національна енергетична компанія "Укренерго" пройшла попередню сертифікацію як оператор системи передачі (ОСП) європейського зразка.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Національної комісії з регулювання сфери енергетики і комунальних послуг у середу, 2 червня.

"Сертифікація ОСП — принципово важлива передумова для інтеграції в ENTSO-E. Попереднє рішення — перший етап процедури сертифікації, яка має підтвердити відповідність українського оператора системи передачі вимогам Третього енергопакета, який діє в країнах Євросоюзу. Остаточне рішення має бути ухвалено після виконання низки умов. Це, зокрема, виконання визначеного в попередньому рішенні переліку заходів, а також отримання висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо відповідності діяльності НЕК «Укренерго» вимогам чинного європейського законодавства", - пояснив рішення НКРЕКП член правління "Укренерго" Максим Юрков.

У 2019 році "Укренерго" подавало заявку на сертифікацію за моделлю OU (ownership unbundling, система передачі перебуває у власності оператора), але регулятор її не підтримав, бо вона суперечить українському законодавству. Нинішня заявка передбачає сертифікацію за моделлю ISO (independent system operator, система передачі перебуває у власності держави).

Нагадаємо, що у 2017 році Україна підписала умови для приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E. Наразі процес синохронізації виходить на фінішну пряму - у 2022 році об'єднана енергосистема України має відокремитися від енергосистем Росії та Білорусі та перейти в ізольований режим роботи. Після цього, у 2023 році відбудеться повна синхронізація з ENTSO-E.

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