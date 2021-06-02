"Укренерго" пройшло попередню сертифікацію як оператор системи передачі європейського зразка

Національна енергетична компанія "Укренерго" пройшла попередню сертифікацію як оператор системи передачі (ОСП) європейського зразка.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Національної комісії з регулювання сфери енергетики і комунальних послуг у середу, 2 червня.

"Сертифікація ОСП — принципово важлива передумова для інтеграції в ENTSO-E. Попереднє рішення — перший етап процедури сертифікації, яка має підтвердити відповідність українського оператора системи передачі вимогам Третього енергопакета, який діє в країнах Євросоюзу. Остаточне рішення має бути ухвалено після виконання низки умов. Це, зокрема, виконання визначеного в попередньому рішенні переліку заходів, а також отримання висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо відповідності діяльності НЕК «Укренерго» вимогам чинного європейського законодавства", - пояснив рішення НКРЕКП член правління "Укренерго" Максим Юрков.

У 2019 році "Укренерго" подавало заявку на сертифікацію за моделлю OU (ownership unbundling, система передачі перебуває у власності оператора), але регулятор її не підтримав, бо вона суперечить українському законодавству. Нинішня заявка передбачає сертифікацію за моделлю ISO (independent system operator, система передачі перебуває у власності держави).

Нагадаємо, що у 2017 році Україна підписала умови для приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E. Наразі процес синохронізації виходить на фінішну пряму - у 2022 році об'єднана енергосистема України має відокремитися від енергосистем Росії та Білорусі та перейти в ізольований режим роботи. Після цього, у 2023 році відбудеться повна синхронізація з ENTSO-E.