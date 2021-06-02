Рада в першому читанні підтримала спеціальний податковий режим для IT-індустрії

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №5376 про спеціальний податковий режим для IT-індустрії, відомий також як Дія City.

За його прийняття проголосував 281 депутат.

Пресслужба Міністерства цифрової трансформації повідомила, що законопроєкт встановлює спеціальні ставки податків для працівників ІТ-компаній: податок на доходи - 5%, ЄСВ - 22% від мінімальної зарплати, військовий збір - 1,5%. Податком на доходи буде оподатковуватися зарплата працівників за трудовими договорами, винагорода гіг-працівників за гіг-контрактами, авторська винагорода за створення службового твору та перехід прав на службові твори.

Самим компаніям буде дозволено вибирати між податком на прибуток (18%) та податком на виведений капітал (9%).

Законопроєкт також звільняє від оподаткування дохід фізичних осіб у вигляді дивідендів, які нараховані компанією-резидентом за умови їх виплати не частіше ніж раз на 2 роки. Окрім цього, нульова ставка податку діятиме на дохід від реалізації фізособою частки в компанії-резиденті Дія City, за умови, якщо вона володіла нею більше 1 року.

Проєкт закону також запроваджує податкову знижку для фізосіб у разі придбання частки в компанії-стартапі, що є резидентом Дія City. Розмір знижки залежатиме від суми угоди.

Запровадження зазначених норм дозволить ІТ-компаніям активніше залучати інвестиції для масштабування та розвитку. У них також з’явиться додатковий стимул реінвестувати у розвиток бізнесу.

Основний законопроєкт про Дія City №4303 було прийнято в першому читанні 15 квітня.