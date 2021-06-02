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Рада в першому читанні схвалила законопроєкт щодо підвищення прожиткового мінімуму

Він передбачає встановлення мінімуму в розмірі 40 і більше відсотків від середньої зарплати. 

Рада в першому читанні схвалила законопроєкт щодо підвищення прожиткового мінімуму
Фото: gregorylee/Depositphotos

Верховна Рада на засіданні підтримала в першому читанні законопроєкт №3515 щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму (ПМ) та створення передумов для його підвищення.

За проголосували 253 народні депутати, оголосив спікер Дмитро Разумков. 

У пояснювальній записці йдеться, що передбачено змінити визначення прожиткового мінімуму, встановивши, що це прийнятний рівень витрат, який дозволяє підтримувати достатній рівень життя людини, притаманний суспільству. Визначати розмір прожиткового мінімуму пропонується в розрахунку на одну особу.

Передбачається, що прожитковий мінімум має встановлюватися у відсотковому співвідношенні до середньомісячної заробітної плати в Україні за рік, що передує року формування Державного бюджету України на наступний рік, з урахуванням прогнозного рівня інфляції поточного року. Відсоткове співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної заробітної плати має становити не менше:

  • у 2021 році – 40 відсотків;
  • у 2022 році – 41 відсоток; 
  • у 2023 році – 42 відсотків;
  • у 2024 році – 43 відсотків;
  • у 2025 році – 44 відсотків;
  • у 2026 році – 45 відсотків;
  • у 2027 році – 46 відсотків;
  • у 2028 році – 47 відсотків;
  • у 2029 році – 48 відсотків;
  • у 2030 році – 49 відсотків;
  • у 2031 році – 50 відсотків.

Також передбачено, що штрафи, грошові стягнення та плата за адміністративні послуги прив’язуватимуться до розрахункової одиниці, що затверджується законом про Держбюджет.

Середня зарплата в Україні у квітні становить 13 543 гривні, а прожитковий мінімум з початку цього року до кінця червня для працездатної особи складає 2189 гривень. Тож, згідно з пропонованими змінами, ПМ мав би становити 5417. 

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