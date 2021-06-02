Укрексімбанк продає непрофільні активи на мільярд гривень

Державний Укрексімбанк вперше виставив на відкритий продаж великий пул комерційної нерухомості в Києві та інших містах, в якому є унікальні за архітектурною цінністю та локацією споруди. Ці об’єкти є інвестиційно перспективними для компаній з управління активами, девелоперів та інших підприємств і організацій, які планують придбати адміністративні та виробничі приміщення, а також земельні ділянки для будівництва.

Лоти банку із зазначенням усіх суттєвих характеристик і можливістю попереднього ознайомлення виставляються на електронні торги OpenMarket, які організовує та проводить ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України у формі класичного онлайн-аукціону на підвищення ціни.

Національна електронна біржа здійснює пошук потенційних покупців, проведення промозаходів та надання учасникам електронних торгів комплексних консультаційних послуг, в тому числі з планування стратегії участі в аукціоні.

«Пул об’єктів загальною оціночною вартістю у понад мільярд гривень включає в себе офісні центри на Подолі, будинки на Печерську, земельну ділянку площею 14 га в с. Чайки під Києвом, а також низку складських та комерційних приміщень в регіонах. Ця комерційна нерухомість юридично чиста, перебуває у власності банку та буде продана без жодних обтяжень. Для організації відкритих торгів і дотримання принципів чесної конкуренції ми залучаємо ДП «СЕТАМ» – авторитетну платформу з проведення електронних аукціонів. Всю необхідну інформаційну підтримку здійснюватимуть наші партнери з Національної електронної біржі, які мають великий досвід продажу нерухомості, в тому числі знакових об’єктів», – зазначив Директор департаменту реструктуризації та стягнення Укрексімбанку Олег Лазовський.

«Наше завдання зробити складне простим і залишити за кадром для клієнта всі бюрократичні процеси, скоротити йому шлях до огляду об'єкта і документів, з'ясування всіх умов, проконсультувати, супроводити, дати свою експертизу для коректного прогнозування потенційного бюджету і прибутковості об'єкта. При цьому, наш досвід в подібних угодах говорить про те, що на кожен аналогічний об'єкт зазвичай претендують 3-4 потенційні покупці, а стартова вартість зростає в середньому на 40% при продажу на електронному аукціоні», - розповіла керуюча директорка Національної електронної біржі Євгенія Божко.

«Ми вміємо продавати подібні великі пули активів і успішно це робимо понад 5 років у співпраці з українськими банками. За цей час в рамках добровільної реалізації вже продано активів на понад 3,8 млрд гривень. Укрексімбанк став нашим 21 банком-партнером. Дякуємо за довіру і розраховуємо на плідну та довгострокову співпрацю», – наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Перелік об’єктів Укрексімбанку для продажу на електронних аукціонах OpenMarket розташовується за посиланням.

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