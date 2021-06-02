Кабмін підвищив граничну ціну продажу бензину і дизпального

Гранична ціна бензину і дизельного пального зросте відповідно на 0,56 грн/л і на 0,62 грн/л.

Кабінет міністрів уточнив механізм розрахунку НАК "Нафтогаз" середньої вартості пального, в результаті чого гранична ціна бензину і дизельного пального зросте - відповідно на 0,56 грн/л і на 0,62 грн/л.

Відповідне рішення про зміни до п.41/4 постанови №1236 від 9 грудня 2020 року уряд ухвалив на засіданні 2 червня, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з рішенням Кабміну, середня вартість ДП (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначається Мінекономіки на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України", проведених на підставі даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок та ПДВ) і офіційного курсу валют від НБУ плюс витрати на логістичне забезпечення та інші витрати, згідно із зовнішніми економічними договорами в розмірі $27/тонна.

У постанові №474 від 14 травня, що доповнила постанову №1236 від 9 грудня пунктом 41/4, логістичні та інші витрати не враховувалися під час розрахунку середньої вартості пального.

Як повідомляли, Кабмін пояснив необхідність уточнення механізму розрахунку "Нафтогазом" середньої вартості пального практикою застосування державного регулювання ціноутворення в цій сфері.

Міністерство економіки 2 червня оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 24,92 грн/літр і дизпалива - 20,91 грн/літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації на АЗС на першу декаду червня.

Отже, порівняно з третьою декадою травня середню ціну бензину збільшено на 0,08 грн/літр, ДП - на 0,02 грн/літр.

З урахуванням граничних торговельних націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не має перевищувати 29,92 грн/літр, на "звичайне" дизпальне - 27,91/грн.

14 травня уряд встановив на період дії карантину граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального - не вище ніж 7 грн/літр і бензину - не вище ніж 5 грн/літр.