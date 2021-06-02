Кабмін очікує скорочення інфляції до 6,2% у 2022-му, - Шмигаль

За планами уряду зростання зарплат у найближчі три роки становитиме 8-10%.

Кабінет Міністрів очікує скорочення рівня інфляції до 6,2% у 2022 році, а зростання зарплат у найближчі три роки становитиме 8-10%.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками затвердженої урядом Бюджетної декларації та прогнозу економічного і соціального розвитку на 2022-2024 роки.

"Зростання зарплат у наступні три роки становитиме приблизно 8-10% на рік (із урахуванням інфляції). Інфляція повернеться до таргету в 5% вже у 2023 році, а у 2022 становитиме 6,2%", - цитує Шмигаля "Інтерфакс-Україна".

При цьому курс гривні до долара у 2022-2023 роках очікується в коридорі 28-29 грн/$, зазначив глава уряду.

За його словами, затверджені документи передбачають скорочення дефіциту бюджету майже вдвічі та повернення цього показника до планових 3% у 2023 році.

"Державний борг планується зменшити до рівня менше ніж 50% ВВП", - зазначив Шмигаль.

При цьому з 2023 року Україна зможе вийти на стійкий тренд розвитку економіки на 5% на рік, додав він.

Нагадаємо, в середині квітня Національний банк України вдруге з початку року підняв облікову ставку. Тепер вона становить 7,5% замість 6,5%. Такого різкого підвищення в Україні не було від початку 2018 року.